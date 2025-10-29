В Крыму подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Неформал»

В проведении мероприятия приняли участие более 200 сотрудников полиции: инспектора по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, центра по противодействию экстремизму и представителей иных органов и учреждений системы профилактики, а также общественных формирований.

За время проведения профилактических мероприятий отработано около 1100 мест массового пребывания несовершеннолетних, в том числе более 60 общежитий, более 50 компьютерных клубов, около 120 баров, кафе, иных увеселительных заведений, 460 дворовых площадок, 1500 парков и скверов, 175 нежилых помещений, 68 иных мест концентрации подросткового элемента. В ходе проведенных мероприятий выявлено и отработано 11 новых мест концентрации несовершеннолетних лиц.

Выявлено и задокументировано более 135 правонарушений по линии работы ПДН, из которых 30 – совершенных несовершеннолетними лицами.

В отношении более 90 законных представителей принято решение о привлечении к административной ответственности по фактам ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей еще 6 привлечены по фактам нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребления (распития) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции. В период проведения ОПМ сотрудниками территориальных органов внутренних дел в отношении 4 лиц составлены административные протоколы по фактам вовлечения несовершеннолетних лиц в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, в отношении 3 лиц составлены административные протоколы по фактам розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, 3 граждан привлечены к административной ответственности по фактам нанесения побоев несовершеннолетним лицам.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым