В Крыму подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Уклонист»

За уклонение лица от исполнения возложенной обязанности предусмотрена административная ответственность согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях статья 6.9.1 «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», санкция которой предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 30 суток, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

По результатам проведенных мероприятий на территории республики с целью профилактики немедицинского потребления наркотиков и побуждения к исполнению лицами возложенной на них судом обязанности пройти диагностику, лечение и реабилитацию от наркомании, составлено 82 административных протокола за уклонение от исполнения возложенной обязанности по статье 6.9.1 КоАП РФ, по результатам их рассмотрения судебными органами наложены административные штрафы на общую сумму более 180 тысяч рублей, а также административные аресты сроком от 3 до 15 суток. С указанными лицами проведена профилактическая работа, направленная на побуждение к исполнению возложенной обязанности, разъяснена правовая ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также пагубные последствия от их потребления.

С наркопотребителями, состоящими на учете, проведено 132 профилактические беседы, в ходе которых разъяснена необходимость неукоснительного исполнения возложенной судом обязанности, а также правовые последствия за уклонение от её исполнения.

По результатам проведенных мероприятий 72 наркопотребителя в полном объеме исполнили возложенную на них судом обязанность – прошли курс необходимых медицинских и реабилитационных мероприятий.

Всего с контроля по различным основаниям снято 104 лица.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым