В Крыму подвели итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2025»

20 сентября на официальном сайте МВД по Республике Крым завершилось голосование в рамках первого регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2025». В конкурсе приняли участие 33 участковых уполномоченных полиции из различных районов и городов полуострова.
По итогам голосования определены четыре сотрудника, набравших наибольшее количество голосов:
- Талубов Эрвин Ленурович ( Отдел МВД России по г. Евпатории)
- Добаткина Кима Валерьевна ( УМВД России по г. Керчи)
- Карпышев Константин Петрович ( МО МВД России «Джанкойский»)
- Беширов Никита Сергеевич (Отдел полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю)
Именно они представят Республику Крым во втором этапе конкурса, который пройдёт с 7 по 16 октября. Победитель регионального этапа получит возможность побороться за звание лучшего участкового страны на всероссийском уровне. МВД по Республике Крым благодарит всех граждан, принявших участие в голосовании и призывает поддержать своего участкового в следующем этапе конкурс, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
