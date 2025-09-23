Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Крыму подвели итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2025»
Новости Республики

В Крыму подвели итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2025»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:49 23.09.2025

20 сентября на официальном сайте МВД по Республике Крым завершилось голосование в рамках первого регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2025». В конкурсе приняли участие 33 участковых уполномоченных полиции из различных районов и городов полуострова.

По итогам голосования определены четыре сотрудника, набравших наибольшее количество голосов:

  • Талубов Эрвин Ленурович ( Отдел МВД России по г. Евпатории)
  • Добаткина Кима Валерьевна ( УМВД России по г. Керчи)
  • Карпышев Константин Петрович ( МО МВД России «Джанкойский»)
  • Беширов Никита Сергеевич (Отдел полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю)

Именно они представят Республику Крым во втором этапе конкурса, который пройдёт с 7 по 16 октября. Победитель регионального этапа получит возможность побороться за звание лучшего участкового страны на всероссийском уровне. МВД по Республике Крым благодарит всех граждан, принявших участие в голосовании и призывает поддержать своего участкового в следующем этапе конкурс, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Нетрезвый отец ребенка устроил скандал в детском саду - инцидент в Севастополе
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x