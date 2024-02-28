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В у подвели итоги профилактического мероприятия ГИБДД «Нетрезвый водитель»
Фото: ГИБДД

В Крыму подвели итоги профилактического мероприятия ГИБДД «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 21:51 28.02.2024

С 9 по 11 и с 22 по 25 февраля в Крыму проводилось оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель». Рейды проводились в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения.

В ходе отработки пресечено 210 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования, — сообщили в МВД по РК.

20 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 264.1 УК РФ.

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Госавтоинспекция напоминает:

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течение года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

 

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