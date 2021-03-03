В Крыму подвели итоги проверки системы оповещения населения

В Крыму было задействовано 2 региональных и 25 муниципальных пунктов управления оповещения населения, а также около 300 сирен с функцией громкоговорителя. Проверка прошла в три этапа.

Первый этап с 10 до 11 часов был осуществлен запуск сирен и громкоговорителей с основного пункта управления по всей Республике. Затем, с 13 до 14 часов запуск сирен громкоговорителей производился с пунктов управления местными системами оповещения всех 25-ти муниципальных образований республики. С 15 до 16 часов система задействовалась централизовано, но уже с запасного пункта управления, — цитирует пресс-служба начальника управления оповещения и связи МЧС Республики Крым Валерия Обозенко.

Кроме того, в указанное время осуществлялось замещение эфира трансляций на крымских теле- и радиоканалах. С 13 до 14 часов жители и гости Крыма могли услышать речевые сигналы оповещения из громкоговорителей, установленных на остановках общественного транспорта.

Впервые звук сирены сегодня услышали жители, проживающие в сельской местности в русле реки Кача. Стоит отметить, что в ходе этой тренировки впервые были запущены в действие оконченные устройства в новом аэропорту Симферополя.

Новая система оповещения на полуострове создавалась в течение 5 лет. Одновременно из эксплуатации была выведена старая система, созданная ещё в Советское время и прослужившая более 30 лет. Принцип работы новой системы тот же, только теперь сирена и громкоговоритель совмещены в одном устройстве и жители могут услышать информацию после сигнала сирены. В МЧС отмечают также, что изменился подход к выбору места установки сирен. Если раньше они размещались на промышленных объектах, то теперь преимущественно на школах, административных зданиях, магазинах, которые, как правило, находятся в спальных районах и частном секторе.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев подчеркнул, что в преддверии курортного сезона планируется завершить оснащение оконечными устройствами все населенные пункты городского округа Ялта.

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней прошли сегодня во всех субъектах Российской Федерации. Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Такие проверки проводятся два раза в год. Следующая запланирована на 6 октября 2021 года.

Напомним, новая система оповещения населения в Крыму была задействована для информирования населения о профилактических мерах во время начала пандемии коронавирусной инфекции.

Также, был задействован мобильный комплекс оповещения на базе автомобиля высокой проходимости, который ездил по улицам города и информировал население о проверке системы оповещения из громкоговорителей.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму