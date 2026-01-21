В Крыму подвели итоги работы по повышению производительности труда

С докладами выступили руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Роман Леонтьев и представители отраслевых министерств: здравоохранения, спорта, культуры, труда и образования.

Повышение производительности труда — один из главных факторов стабильного экономического роста, создания современных рабочих мест с достойной оплатой. Это прямо влияет и на благосостояние людей, и на эффективность экономики в целом, — подчеркнула значимость этой работы Ирина Кивико в своем вступительном слове.

На сегодняшний день в федеральный проект вовлечено 68 крупных и средних предприятий Республики Крым. Из них 21 работает под руководством Федерального центра компетенций, 36 — под региональным управлением, ещё 12 внедряют методики самостоятельно. Суммарная выручка этих компаний составила 106 млрд рублей, а численность персонала превысила 15 тысяч человек.

Основная цель проекта — к 2030 году вовлечь в программы повышения производительности не менее 40% предприятий базовых несырьевых отраслей и 100% государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.

Участники заседания также сформировали план работы на 2026 год, направленный на выполнение установленных федеральных показателей и дальнейшее расширение внедрения бережливых технологий в реальном секторе экономики и социальной сфере Крыма.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК