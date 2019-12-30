В Крыму подвели итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году

Под руководством заместителя Председателя Совета министров РК Юлии Жуковой прошло совещание о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и о выполнении мероприятий, денежные средства на которые выделены в соответствии с распоряжением Президента РФ на территории Республики Крым в 2019 году.

В региональный проект «Дорожная сеть» включены 63 объекта ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети и автомобильных дорог Республики общей протяженностью 176,207 км. Общий объем финансирования на 2019 год составляет 2 319,314 млн. руб., из них из федерального бюджета — 1 848,394 млн. руб.

По состоянию на 27 декабря работы завершены на всех 63 объектах. При этом, с учетом того, что на объекте автомобильная дорога «Симферополь – Евпатория — Крайнее» выполнены объемы работ не только 2019 года, но и 2020 – показатель фактической площади уложенного верхнего слоя покрытия составляет 1,204 тыс. кв.м из запланированного на 2019 год 1,137 млн. кв.м, то есть 105%.

Также достигнуты показатели в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». По словам Юлии Жуковой, за ходом работ на объектах осуществляется постоянный контроль со стороны властей Республики Крым, чтобы завершить их в установленные сроки.