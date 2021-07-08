В Крыму подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за первое полугодие

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с января по июль 2021 года в Крыму осуществляется ряд мероприятий, направленных на достижение целевых показателей по региональным проектам. Об этом сообщает главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год составляет 5,5 млрд рублей. По состоянию на 30 июня 2021 года, уже освоено (кассовый расход) средств 4,4 млрд рублей, что составляет 80 % от объема финансирования. Таким образом, в части реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» подрядными организациями ведется необходимый комплекс ремонтных работ на сетях транспортного сообщения регионального и межмуниципального значения по замене дорожного полотна, обустройству прилегающих территорий и улучшению инфраструктуры в целом, — говорится в сообщении.

За отчетный период из 22 участков автодорог уже введены в эксплуатацию 8 (протяженность 170 км), а общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 296 км.

В рамках выполнения регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» при проведении ремонтных работ автодорожного полотна на 8 участках обязательное использование новых и наилучших технологий, а именно «АМДОР-9». Относительно размещения 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, на выбранных участках проходит подготовка к началу строительно-монтажных работ.

С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке .