В Крыму подвели итоги реализации нацпроекта «Демография» за первое полугодие

В рамках реализации нацпроекта «Демография» с января по июль 2021 года в Крыму осуществляется ряд мероприятий, направленных на достижение целевых показателей по региональным проектам. Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Демография» на 2021 год составляет 5 млрд. 205 млн. рублей. По состоянию на 30 июня 2021 года, уже освоено (кассовый расход) средств 2 млрд. 78 млн. рублей, что составляет 40% от объема финансирования.

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» в организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, продолжается поставка нового спортивного оборудования и инвентаря (заключено 5 контрактов на сумму 6,4 млн. руб.). По всем организациям спортивной подготовки, которые предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (заключено 41 контракт на сумму 14,2 млн. руб.). На стадии завершения реконструкция объекта «Дворец спорта» в Евпатории и училища олимпийского резерва в с. Краснолесье Симферопольского района, продолжается реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Ялте, — говорится в сообщении.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка» предоставляется в Крыму 18 тыс. семьям, первично выплата назначена 2,5 тыс. семьям. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего или последующих детей предоставляется 10 тыс. семьям, первично выплата назначена 1,4 тыс. семьям. В 2021 году уже проведено 403 цикла экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием.

По реализации регионального проекта «Содействие занятости» создано 1,1 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. А также продолжается капитальный ремонт помещения территориального отделения ГКУ РК «Центр занятости населения» в Красногвардейском районе.

Относительно выполнения мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» госпитализировано 741 человек старше 60 лет на геронтологические койки. Более 26 тыс. человек старше трудоспособного возраста прошли профилактические осмотры, включая диспансеризацию. Выплата единоразовой денежной помощи гражданам, которым исполнилось 100 и более лет назначена 45 гражданам. Осуществлена выплата компенсации расходов 6 гражданам, связанных с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским показаниям. Кроме того, назначена выплата ежемесячной денежной помощи лицам, проживающим с инвалидом I и II группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним назначена 1,2 тыс. человек, — отметили в региональном офисе.

Под диспансерным учетом находится 325 тыс. человек, которые старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением.