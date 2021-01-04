В Крыму подвели итоги реализации региональных проектов в сфере образования

В Крыму в 2020 году реализовали 7 региональных проектов в сфере образования. А именно, в рамках реализации национального проекта «Образование» — региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Поддержка семей, имеющих детей».

В 2020 году завершается строительство школы на 250 мест в с. Маловидное Бахчисарайского района; поставлено специальное оборудование для реализации федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья для ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» и ГБОУ РК «Чеботарская специальная школа-интернат», открыты структурные подразделения Центры «Точка роста» в 11 муниципальных общеобразовательных организациях, — отметили в министерстве образования, науки и молодежи РК.

Кроме того:

— проведен капитальный ремонт 7 спортивных залов,

— оснащены спортивным оборудованием и инвентарем 10 школьных стадионов и спортплощадок,

— поставлено специализированное оборудование в 61 государственное и муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования на создание 7610 новых мест,

— создан и оснащен необходимым оборудованием мобильный технопарк «Кванториум» на базе стационарного технопарка в Евпатории,

— поставлено компьютерное оборудование в 102 образовательные организации.

В крымском министерстве образования подчеркнули: в рамках реализации национального проекта «Демография» завершено строительство 5 детских садов, что позволит обеспечить 1 110 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях Республики.