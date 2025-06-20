В Крыму подвели итоги V Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства

Как уточнил Сергей Аксёнов, в 2025 году в опросе приняли участие более 205 тыс. крымчан. «В республике на голосование было вынесено 35 общественных территорий из одиннадцати городов: Армянска, Бахчисарая, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Красноперекопска, Саки, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Так, в 2026 году начнется благоустройство следующих объектов:
• Армянск – сквер Строителей;
• Бахчисарай – территория общего пользования на улице Герайлар;
• Джанкой – Комсомольский парк;
• Евпатория – общественная территория на улице имени 2-й Гвардейской Армии;
• Керчь – зона отдыха в районе улицы Сморжевского;
• Красноперекопск – пешеходная зона на улице Калинина (от ул. Мичурина до ул. 50 лет Победы);
• Саки – общественная территория на улице Курортной;
• Симферополь – сквер за кафе «Ковчег» (от ул. Кечкеметской до ул. Титова);
• Судак – участок набережной (ул. Набережная, 61 – 73);
• Феодосия – набережная «Новая» по проспекту Айвазовского;
• Ялта – парк «Ясная поляна» (пгт Гаспра).
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: благоустройство в Крыму