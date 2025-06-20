В Крыму подвели итоги V Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства

Как уточнил Сергей Аксёнов, в 2025 году в опросе приняли участие более 205 тыс. крымчан. «В республике на голосование было вынесено 35 общественных территорий из одиннадцати городов: Армянска, Бахчисарая, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Красноперекопска, Саки, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.