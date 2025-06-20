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В Крыму подвели итоги V Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму подвели итоги V Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:20 20.06.2025

По результатам V Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Республике Крым победителями стали 11 общественных территорий. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

Как уточнил Сергей Аксёнов, в 2025 году в опросе приняли участие более 205 тыс. крымчан. «В республике на голосование было вынесено 35 общественных территорий из одиннадцати городов: Армянска, Бахчисарая, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Красноперекопска, Саки, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Так, в 2026 году начнется благоустройство следующих объектов:

• Армянск – сквер Строителей;

• Бахчисарай – территория общего пользования на улице Герайлар;

• Джанкой – Комсомольский парк;

• Евпатория – общественная территория на улице имени 2-й Гвардейской Армии;

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• Керчь – зона отдыха в районе улицы Сморжевского;

• Красноперекопск – пешеходная зона на улице Калинина (от ул. Мичурина до ул. 50 лет Победы);

• Саки – общественная территория на улице Курортной;

• Симферополь – сквер за кафе «Ковчег» (от ул. Кечкеметской до ул. Титова);

• Судак – участок набережной (ул. Набережная, 61 – 73);

• Феодосия – набережная «Новая» по проспекту Айвазовского;

• Ялта – парк «Ясная поляна» (пгт Гаспра).

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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