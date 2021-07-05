В Крыму подводят итоги: как регионы пережили воскресный удар стихии

За предыдущие двое суток наибольшее количество осадков выпало на территории семи муниципальных образований в Крыму. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

По его информации, наибольшее количество осадков выпало:

— в Бахчисарайском районе – 113 мм (трёхмесячная норма осадков),

— на плато Ай-Петри – 85 мм,

— в Раздольненском районе – 46 мм,

— в Ялте – 32 мм,

— в Феодосии – 30 мм,

— в Красногвардейском и Симферопольском районах – по 26 мм.

По данным Крымского гидрометцентра уровень воды в реке Бельбек повысился до 2,5 метров, в настоящее время наблюдается снижение уровня воды до 1 метра. За период с 17 июня по настоящее время в муниципальных образованиях республики было подтоплено 730 жилых домов. При этом 4 июля в трёх муниципальных образованиях (Ялте, Бахчисарайском и Красногвардейском районах) были подтоплены 115 объектов, из них: в Ялте два объекта, также остаются заиленными подвальные помещения четырёх многоквартирных дома; в Красногвардейском районе – 5 объектов, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, больше всего пострадал Бахчисарайский район – 120 объектов, а именно: 104 частных домовладений (из них 5 разрушены), 2 социально-значимых объекта и психоневрологический диспансер в селе Соколиное.

Работы по откачке воды из подвальных помещений частных домовладений и комиссионному обследованию объектов Бахчисарайского района продолжаются. За прошедшие сутки с целью восстановления инфраструктуры продолжаются аварийно-восстановительные работы в городах Керчь, Ялта и Бахчисарайском районе, в которых задействованы сотрудники министерств и ведомств Республики Крым, волонтёры, жители, депутатский корпус, Россоюзспас. Общая группировка сил и средств от РСЧС составляет 1103 человека и 201 единица техники. Сил и средств достаточно, — сказал Гоцанюк.

Он уточнил, что электроснабжение восстановлено по штатной схеме, потребители запитаны. Водоснабжение и газоснабжение в городах Ялта и Керчь восстановлено по штатной схеме, в Бахчисарайском районе не нарушалось.

Фото: МЧС РК.