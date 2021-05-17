В Крыму подводят итоги школы профессиональной подготовки студенческих отрядов

С 14 по 16 мая в Крыму прошла Региональная школа профессиональной подготовки студенческих отрядов Республики Крым. Ее участниками стали 150 студентов из разных образовательных учреждений полуострова с целью профессиональной подготовки к трудовому семестру летом.

Региональная школа – это эффективная площадка для подготовки к работе представителей педагогического, строительного, сервисного, сельскохозяйственного направлений и отрядов проводников. Образовательная программа направлена на повышения их профессиональных компетенций и лидерских качеств, решение кейсов с конфликтными и проблемными ситуациями, которые могут возникнуть во время работы.

На протяжении трех дней ребята получили дополнительные навыки и закрепили ранее полученный материал. Лекционные занятия чередовались с практикумами, на которых каждый участник смог проверить свою теоретическую базу на практике.

На торжественном закрытии были подведены итоги Школы и вручены сертификаты об успешном прохождении Региональной школы студенческих отрядов Республики Крым.

Мероприятие проводилось при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Автономной некоммерческой организации «Дом молодёжи» и молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»