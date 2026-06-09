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Новости Республики
В Крыму прошёл форум волонтёров «Поддержим своих. Мост поколений»
Фото: Крым 24

В Крыму подводят итоги форума волонтёров «Поддержим своих. Мост поколений»

Опубликовал: news-parser в Форумы в Крыму 11:03 09.06.2026

В Симферопольском районе состоялся форум волонтёров «Поддержим своих. Мост поколений», объединивший сотни неравнодушных крымчан, представителей власти и защитников Отечества. Об этом сообщили в правительстве Крыма. Участников чествовали за помощь бойцам, провели мастер-классы и наградили победителей конкурса авторских стихотворений «Строки во имя Отечества».

Фронт и тыл едины, плечом к плечу. Наши ребята на передовой каждый день видят и чувствуют нашу поддержку, а значит мы всё делаем правильно. Приближаем нашу общую победу, одну на всех, – отметил депутат Госдумы РФ Юрий Нестеренко.

Ранее сообщалось, что ветеран специальной военной операции Андрей Бровин, ныне занимающий должность технического директора ГУП РК «Крымтроллейбус» и продолжающий обучение на региональной кадровой программе, поделился своими впечатлениями на первом Форуме участников региональных кадровых программ. В рамках форума он также выступил с видеороликом. Программа мероприятия включала образовательные лекции, обмен опытом между участниками и экскурсионную часть.

источник: Московский комсомолец Крым

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