В Крыму подводят итоги полицейской операции «Защита»

В целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, выявления лиц, совершающих насильственные действия, в том числе родителей, законных представителей, иных членов их семей, а также принятия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних с 1 по 10 июня в Крыму прошло профилактическое мероприятие под условным наименованием «Защита».

В операции приняли участие 279 сотрудников территориальных органов МВД на районном уровне, подчиненных МВД по Республике Крым, а также 104 сотрудника иных субъектов системы профилактики Республики Крым.

В результате проведенных профилактических мероприятий по месту жительства полицейские посетили 471 родителя и законных представителей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете у сотрудников отделов по делам несовершеннолетних. Посещено 12 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведено 64 обследования условий проживания и воспитания несовершеннолетних, совершающих систематические уходы с места проживания, — сообщили в МВД по РК.

С несовершеннолетними и родителями проведены профилактические беседы, им разъяснено о недопустимости совершения противоправных действий, употребления алкогольных напитков и табачных изделий, самовольных уходов из семей.

Выявлено 173 родителя (законных представителя) несовершеннолетних, которые допустили нарушения в отношении своих несовершеннолетних детей, в т.ч. 5 лиц из опекунов. 16 родителей (иных законных представителей) поставлены на профилактический учет для проведения индивидуальной профилактической работы по оздоровлению обстановки в семье.

Выявлено 11 лиц, оказывающих негативное влияние на подростков, из которых 1 лицо привлечено к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 6.10 КоАП РФ), 1 лицо – за вовлечения несовершеннолетнего в процесс потребления табака, 2 лица – за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ), 7 лиц – за нанесение побоев несовершеннолетним лицам (ст. 6.1.1 КоАП РФ), — уточнили в МВД по РК.

Кроме того, выявлено 9 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи. Данные дети помещены в организации социальной реабилитации и приняты меры по жизнеустройству. Направлено 9 письменных информаций в субъекты системы профилактики и общественные организации о необходимости оказания адресной помощи детям, подвергшимся насилию или нуждающимся в социальной реабилитации, 22 информации направлено в органы местного самоуправления и подразделения МЧС России о необходимости проверки жилых помещений семей на предмет пожарной и технической безопасности.

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