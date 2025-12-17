В Крыму подводят итоги работ по обезвреживанию отходов мазута после ЧС в Керченском проливе

Сергей Аксёнов подчеркнул, что весь процесс проходил под контролем надзорных органов.

СПРАВКА. Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, 26 декабря был присвоен федеральный статус. По последним данным МЧС России, с начала работ в Республике Крым было очищено порядка 260 километров берега.

