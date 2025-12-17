В Крыму подводят итоги работ по обезвреживанию отходов мазута после ЧС в Керченском проливе

Более 800 тонн отходов обезврежено биологическим методом с применением современных технологий – путем биоремедиации. В отходы были внесены нефтеокисляющие микроорганизмы, что обеспечило разложение углеводородов нефти и нефтепродуктов. Согласно протоколам аккредитованных лабораторий микробиологическое обезвреживание проведено успешно, – отметил Глава Крыма.
При этом отходы, не поддающиеся биологической утилизации, были направлены на термическое обезвреживание на специализированную площадку в Белогорском районе. Данная работа также проделана в полном объеме.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что весь процесс проходил под контролем надзорных органов.
СПРАВКА. Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, 26 декабря был присвоен федеральный статус. По последним данным МЧС России, с начала работ в Республике Крым было очищено порядка 260 километров берега.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
