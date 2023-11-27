В Крыму подводят итоги трудового сезона 2023 года среди студенческой молодежи

30 ноября в Симферополе в Крымском инженерно-педагогическом университете им. Февзи Якубова состоится торжественное подведение итогов трудового семестра студенческих отрядов Республики Крым.

Студенты Крыма подведут итоги года в концертном формате. Зрителями концерта станут не только бойцы, командные составы, ветераны студотрядовского движения, работодатели, но и почетные гости – люди, которые активно принимают участие в развитии студенческих отрядов Крыма в органах исполнительной власти, в образовательных организациях.

В этом году студотряды Республики Крым взяли знамя по организации комиссарской деятельности, заняли 2 место лучших региональных отделений по совокупности всех показателей среди 89 регионов России. Внесли вклад в развитие региона в формирование и продвижение молодежной политики полуострова.

Активисты принимали участие в патриотических и волонтерских, спортивных и культурно-творческих мероприятиях, повышая уровень заинтересованности в этих сферах среди молодёжи привлекая больший процент учащихся к проявленной гражданской позиции.

Закрытие трудового сезона 2023 года – это значимый этап, на котором мы взглянем на достижения наших студенческих отрядов в Крыму. Этот год был полон труда, энтузиазма и солидарности, и я горжусь, видя, как наши студенты внесли яркий вклад в развитие региона. Заключительное мероприятие станет не только праздником успешных усилий, но и стимулом для дальнейших достижений. Уверен, что опыт и дух сотрудничества, накопленные за этот год, будут вдохновлять нас и в следующих трудовых сезонах. Спасибо всем, кто принимал активное участие в этом невероятном путешествии – вместе мы сделали больше!, — говорит руководитель студенческих отрядов Республики Крым Владимир Кайданский.

Кроме творческого концерта на мероприятии станут известны имена лучших бойцов, командных составов и отрядов по итогам прошедшего трудового года, а также почетным знаком и грамотами будут награждены наиболее проявившие себя представители организации.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»