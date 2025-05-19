В Крыму подводят итоги второго туристского слета для туроператоров России и Республики Беларусь

Участники тура ознакомились с санаторно-курортным потенциалом Крыма, прошли обучение особенностям продажи крымского турпродукта по наиболее перспективным туристским направлениям региона таким как «В Крым за историей», «Отдыхай в Крыму», «Крым со вкусом», «В Крым за здоровьем», узнали специфику турпродукта Крыма, установили прямые деловые контакты с туристскими предприятиями Республики Крым на прошедшей 17 мая в Ялте «Бирже контактов».

Представители регионов России таких как Республики Татарстан, Карачаево-Черкессия, Удмуртия, Чувашия, г.Москва, Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарского и Ставропольского краев, других городов РФ и исторических регионов, а также Республики Беларусь отметили богатство природных и культурно-исторических достопримечательностей Крыма и традиционное крымское гостеприимство.

Участники тура поделились мнением, что Республика Крым продолжает наращивать темпы делового туризма, становясь площадкой, где уже сегодня выстраиваются важные партнёрские отношения, закладываются мосты сотрудничества не только на этот летний период,но и на многие годы.

Итоговое мероприятие – «биржа контактов» стала местом делового взаимодействия с представителями регионов для более чем 200 представителей туротрасли Крыма.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, неделя знакомства у гостей Крыма с полуостровом прошла успешно, полуостров остался не только в сердцах, но и в договорах о сотрудничестве.

На «бирже контактов» только Республика Беларусь подписала 26 соглашений, в том числе и с Крымом. Уверен, что новые деловые партнёры станут и новыми друзьями. Крым готов обмениваться опытом, показывать востребованные направления туризма, расширять свои знания о других регионах, — сказал министр.

Он поблагодарил всех участников за то, что нашли время в плотном графике для приезда в Крым и знакомства с ним и выразил уверенность, что жители регионов, которым они будут рекомендовать Крым для отдыха, останутся также довольны путешествием и нашим гостеприимством.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК