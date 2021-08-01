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В Крыму подытожили ущерб от ливней и подтоплений – 4,6 млрд. рублей
Фото: Facebook

В Крыму подытожили ущерб от ливней и подтоплений – 4,6 млрд. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 20:41 01.08.2021

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней и подтоплений в Крыму составляет 4,6 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба — 4,6 млрд рублей. Это дороги, ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья, которое попало под затопление. Но у коллег еще на порядка 12 млрд. рублей есть дополнительные пожелания, — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер РФ добавил, что просьба о выделении средств будет направлена в Министерство финансов и руководству страны.

Крым дважды — в июне и июле — пострадал от сильных дождей. В середине июня ливни накрыли Керчь и восточную часть полуострова, а на следующий день – Большую Ялту. В начале июля пострадали сёла Бахчисарайского района.

В Крыму подытожили ущерб от ливней и подтоплений – 4,6 млрд. рублей

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