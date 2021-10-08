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В Крыму погиб альпинист из республики Коми
Фото: МЧС РК

В Крыму погиб альпинист из республики Коми

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:06 08.10.2021

В соцсетях прошла информация о том, что в Крыму, при восхождении на гору Сокол (в районе Судака) погиб альпинист республики Коми.

В Крыму в районе горы Сокол разбился наш друг, альпинист Андрей Голетаров. На данный момент подробностей несчастного случая нет. Организуется транспортировка тела до города Инта, — говорится в сообщении.

В Крыму погиб альпинист из республики Коми

Фото: ВК

Также организован сбор средств в поддержку семьи погибшего альпиниста. Несчастный случай подтвердили в МЧС.

Как сообщила изданию ForPost руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Лина Кратюк, 6 октября поступила заявка на поиск пропавшего в районе горы Сокол (городской округ Судак). Поиски продолжались до двух часов ночи и возобновились с рассветом.

В 9:10 7 октября было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, — отметила представитель чрезвычайного ведомства.

Профессионалы недоумевают – Андрей был опытным скалолазом, а гора Сокол – достаточно простая для восхождения. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.

В Крыму погиб альпинист из республики Коми

Фото: ВК

СПРАВКА: Сокол — скалистая пирамидальная гора высотой 472 м с довольно крутым северным лесистым склоном и отвесными монолитными обрывами с остальных сторон. Горный массив ограничивает восточную часть посёлка Новый Свет, непосредственно примыкая к берегу моря. По южному склону массива проложена дорога из Судака в Новый Свет, единственная дорога, связывающая этот посёлок с внешним миром.

На Соколе проложено множество альпинистских маршрутов от 1-й до 6-й категории сложности. Здесь регулярно проводятся сборы команд по скалолазанию, с 2008 года и по настоящее время тут проходит часть программы ветеранских соревнований «Чемпионат ветеранов скалолазания и альпинизма СССР».

Если обращённая к морю часть горы доступна восходителям только со специальной подготовкой и снаряжением, то с северной стороны есть два пешеходных маршрута. Тем не менее подъём по ним также сопряжён с риском. При выходе на гору необходимо зарегистрироваться в контрольно-спасательной службе в Судаке.

В Крыму погиб турист из республики Коми

Фото: wikipedia.org, uk:User:Klimz. Собственная работа, загруженная первоначальным автором, общественное достояние (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB,_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82.jpg).

 

 

В Крыму погиб альпинист из республики Коми

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