В Крыму погода будет меняться каждые два дня

«Погоды» будут стоять абсолютно разные, – прогнозирует гость эфира, оценивая в целом синоптическую карту в Крыму на предстоящую неделю.

Погода, по словам эксперта, неустойчивая, потому что так и должно быть – осень подходит к своему экватору, а в это время в атмосфере всегда происходят перемены.

Природа готовится к вступлению осени в свои права. Собственно, это она и сделает, – сказал Тишковец.

Так, в понедельник Крым окажется в тылу циклона и на полуострове весь день будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

Под утро +10…+13, днем +15…+18. Ветер с юго-западных направлений будет меняться на северо-западные. Будет крутить, вертеть, – уточнил Тишковец.

Во вторник на Крым с юго-запада выйдет волновой атмосферный фронт и принесет с собой еще больше дождей – кратковременных, но гораздо более интенсивных, сказал метеоролог. Ночью при этом +9…+12, днем +16…+19.