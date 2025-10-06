В Крыму погода будет меняться каждые два дня

«Погоды» будут стоять абсолютно разные, – прогнозирует гость эфира, оценивая в целом синоптическую карту в Крыму на предстоящую неделю.
Погода, по словам эксперта, неустойчивая, потому что так и должно быть – осень подходит к своему экватору, а в это время в атмосфере всегда происходят перемены.
Природа готовится к вступлению осени в свои права. Собственно, это она и сделает, – сказал Тишковец.
Так, в понедельник Крым окажется в тылу циклона и на полуострове весь день будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.
Под утро +10…+13, днем +15…+18. Ветер с юго-западных направлений будет меняться на северо-западные. Будет крутить, вертеть, – уточнил Тишковец.
Во вторник на Крым с юго-запада выйдет волновой атмосферный фронт и принесет с собой еще больше дождей – кратковременных, но гораздо более интенсивных, сказал метеоролог. Ночью при этом +9…+12, днем +16…+19.
А начиная со среды инициативу в атмосфере перехватит антициклон, поэтому если еще ночью кое-где небольшой дождь и плюс +7…+10, то днем антициклон начнет старательно очищать небосвод от облачности. Выглянет солнце, воздух прогреется как минимум до +17…+20, – прогнозирует эксперт.
Примерно такая же погода ждет крымчан и гостей в четверг, 9 октября, так что эти два дня в середине недели окажутся самыми хорошими: солнечно, никаких осадков, добавил Тишковец.
Однако уже в пятницу антициклон начнет растворяться на синоптических картах и Крым окажется в так называемой барической седловине – области между циклонами и антициклонами с пониженным и повышенным давлением, поэтому облачности станет побольше, но без существенных осадков.
В ночь на пятницу температура воздуха обещает быть не более +8…+11, а днем +16…+19. Похожая погодная картина в субботу, уточнил Тишковец.
Ну и в воскресенье не исключены дожди кратковременного характера. В сумерках около +10, и днем порядка +16…+17. То есть идеальное вхождение в многолетние климатические рамки, которые, в общем-то, положены для полуострова, – подытожил эксперт.
источник: РИА Новости Крым
погода в Крыму