Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму погода будет меняться каждые два дня
Новости Республики
В Крыму погода будет меняться каждые два дня
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму погода будет меняться каждые два дня

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:28 06.10.2025

В Крыму на неделе погода обещает быть неустойчивой, солнечные дни будут сменяться дождливыми, а ветры крутиться с одного направления на другое. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Погоды» будут стоять абсолютно разные, – прогнозирует гость эфира, оценивая в целом синоптическую карту в Крыму на предстоящую неделю.

Погода, по словам эксперта, неустойчивая, потому что так и должно быть – осень подходит к своему экватору, а в это время в атмосфере всегда происходят перемены.

Природа готовится к вступлению осени в свои права. Собственно, это она и сделает, – сказал Тишковец.

Так, в понедельник Крым окажется в тылу циклона и на полуострове весь день будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

Под утро +10…+13, днем +15…+18. Ветер с юго-западных направлений будет меняться на северо-западные. Будет крутить, вертеть, – уточнил Тишковец.

Во вторник на Крым с юго-запада выйдет волновой атмосферный фронт и принесет с собой еще больше дождей – кратковременных, но гораздо более интенсивных, сказал метеоролог. Ночью при этом +9…+12, днем +16…+19.

А начиная со среды инициативу в атмосфере перехватит антициклон, поэтому если еще ночью кое-где небольшой дождь и плюс +7…+10, то днем антициклон начнет старательно очищать небосвод от облачности. Выглянет солнце, воздух прогреется как минимум до +17…+20, – прогнозирует эксперт.

Примерно такая же погода ждет крымчан и гостей в четверг, 9 октября, так что эти два дня в середине недели окажутся самыми хорошими: солнечно, никаких осадков, добавил Тишковец.

Узнайте больше:  Москва: в России появились подарочные страховые сертификаты

Однако уже в пятницу антициклон начнет растворяться на синоптических картах и Крым окажется в так называемой барической седловине – области между циклонами и антициклонами с пониженным и повышенным давлением, поэтому облачности станет побольше, но без существенных осадков.

В ночь на пятницу температура воздуха обещает быть не более +8…+11, а днем +16…+19. Похожая погодная картина в субботу, уточнил Тишковец.

Ну и в воскресенье не исключены дожди кратковременного характера. В сумерках около +10, и днем порядка +16…+17. То есть идеальное вхождение в многолетние климатические рамки, которые, в общем-то, положены для полуострова, – подытожил эксперт.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x