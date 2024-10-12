Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | В Крыму погода меняется. И не в лучшую сторону
актуально в республике
В Крыму погода меняется. И не в лучшую сторону
фото: pikist.com

В Крыму погода меняется. И не в лучшую сторону

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:53 12.10.2024

В  течение суток 13 октября  зона холодного атмосферного фронта обусловит в Крыму дожди, местами очень сильные с грозами, вероятен град.

Ветер  северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура  ночью 11…16°; днем 15…20°, в горах ночью и днем 10…14°. В воскресенье похолодает ночью до 10…15°,  днем  до 15…20°. В начале рабочей недели  местами небольшой дождь, температура воздуха  ночью 6…11°, на побережье до 13°; днем 13…18°, в горах 9…11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
погода в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.