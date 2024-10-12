В Крыму погода меняется. И не в лучшую сторону

В течение суток 13 октября зона холодного атмосферного фронта обусловит в Крыму дожди, местами очень сильные с грозами, вероятен град.

Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11…16°; днем 15…20°, в горах ночью и днем 10…14°. В воскресенье похолодает ночью до 10…15°, днем до 15…20°. В начале рабочей недели местами небольшой дождь, температура воздуха ночью 6…11°, на побережье до 13°; днем 13…18°, в горах 9…11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».