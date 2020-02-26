Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | В Крыму погоду «будет делать» атлантический сезон

crimeapress_news

В Крыму погоду "будет делать" атлантический сезон
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму погоду «будет делать» атлантический сезон

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:14 26.02.2020

До конца месяца Крым будет находиться под влиянием атлантического циклона.

Атмосферные фронтальные разделы, связанные с ним, вызовут на полуострове дожди, лишь ночью 27 февраля и днем 28 февраля без осадков. Ожидается сильный юго-западный ветер 15-20 м/с, 27 февраля в западных, южных, восточных районах и в горах его порывы достигнут 25 м/с. Завтра минимальная температура воздуха +4…+9°, максимальная +10…+15°. В последующие двое суток температурный фон ниже: ночью 0…+5°, днем +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму погоду "будет делать" атлантический сезон

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.