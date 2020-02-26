В Крыму погоду «будет делать» атлантический сезон

До конца месяца Крым будет находиться под влиянием атлантического циклона.

Атмосферные фронтальные разделы, связанные с ним, вызовут на полуострове дожди, лишь ночью 27 февраля и днем 28 февраля без осадков. Ожидается сильный юго-западный ветер 15-20 м/с, 27 февраля в западных, южных, восточных районах и в горах его порывы достигнут 25 м/с. Завтра минимальная температура воздуха +4…+9°, максимальная +10…+15°. В последующие двое суток температурный фон ниже: ночью 0…+5°, днем +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .