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«Верево Сити»
В Крыму погоду "делает" атмосферный фронтальный раздел
фото: pxhere.com

В Крыму погоду «делает» атмосферный фронтальный раздел

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:56 15.08.2021

В ближайшие двое суток на полуостров все еще будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел.

16 августа, ночью 17 августа местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье до 24°; днем 25…30°. С середины недели дневная температура воздуха повысится до 30…35°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму погоду "делает" атмосферный фронтальный раздел

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