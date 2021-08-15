В Крыму погоду «делает» атмосферный фронтальный раздел

В ближайшие двое суток на полуостров все еще будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел.

16 августа, ночью 17 августа местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье до 24°; днем 25…30°. С середины недели дневная температура воздуха повысится до 30…35°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.