В Крыму погоду «делает» воздух Атлантики

Воздух Атлантики погоду в Крыму будет обуславливать в ближайшие дни.

4 января без существенных осадков. 5-7 января неустойчивых характер погоды будет связан с прохождением атмосферных фронтов. Временами ожидаются осадки (дождь, переходящий в снег, мокрый снег). Местами ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, в понедельник перейдет на северо-восточный, местами усилится до сильного. Температура воздуха будет колебаться и ночью составит 0…-6°, на ЮБК 0…+4°; днем 0…+7°, в горах 0…-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .