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В Крыму погоду "делает" воздух Атлантики
фото: pxhere.com

В Крыму погоду «делает» воздух Атлантики

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:36 03.01.2020

Воздух Атлантики погоду в Крыму будет обуславливать в ближайшие дни.

4 января без существенных осадков. 5-7 января неустойчивых характер погоды будет связан с прохождением атмосферных фронтов. Временами ожидаются осадки (дождь, переходящий в снег, мокрый снег). Местами ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, в понедельник перейдет на северо-восточный, местами усилится до сильного. Температура воздуха будет колебаться и ночью составит 0…-6°, на ЮБК 0…+4°; днем 0…+7°, в горах 0…-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В Крыму погоду "делает" воздух Атлантики

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