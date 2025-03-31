В Крыму похолодает и пойдут кратковременные дожди

Плавное снижение температуры и кратковременные дожди ждут крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, заверив, что «сброс тепла не принесет дискомфортных ощущений крымчанам и гостям полуострова».

По словам Тишковца «понедельник начнется в тылу циклона», ночью в Симферополе ожидается + 6… +9, по Крыму +5…+10. В дневные часы в крымской столице воздух прогреется до + 16…+ 9, а в целом по Крыму ожидается +16… +21. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможна мозаичная грозовая деятельность.

Во вторник, 1 апреля, ночью переменная облачность, малооблачно, на землю опустятся туманы. Ночью + 5…+10, а днем, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, воздух разогреется до +17 + 22 градусов, — рассказал Тишковец, отметив, что вторник окажется самым погожим днем грядущей недели.

Если в ночь на среду осадков еще не будет, и столбики термометров доползут до отметки +7…+ 12, то в дневные часы облаков прибавится за счет влияния циклонической деятельности.

Уже вечером кое-где могут брызнуть короткие дожди, усилится северная тяга ветров, которая обеспечит приток более свежих воздушных масс, температура понизится до многолетней нормы середины апреля + 13 +18 градусов, — уточнил эксперт.

В четверг неустойчивая погода сохранится. Местами выпадут короткие дожди, ночью + 5…+10, днем +12…+17 градусов. Северный ветер сохраняется, но ближе к выходным «циклоническая хватка будет постепенно ослабевать».