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В Крыму похолодает и пойдут кратковременные дожди
фото: pxhere.com

В Крыму похолодает и пойдут кратковременные дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:00 31.03.2025

Плавное снижение температуры и кратковременные дожди ждут крымчан на следующей неделе. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, заверив, что «сброс тепла не принесет дискомфортных ощущений крымчанам и гостям полуострова».

По словам Тишковца «понедельник начнется в тылу циклона», ночью в Симферополе ожидается + 6… +9, по Крыму +5…+10. В дневные часы в крымской столице воздух прогреется до + 16…+ 9, а в целом по Крыму ожидается +16… +21. Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможна мозаичная грозовая деятельность.

Во вторник, 1 апреля, ночью переменная облачность, малооблачно, на землю опустятся туманы. Ночью + 5…+10, а днем, в условиях относительно солнечной и сухой погоды, воздух разогреется до +17 + 22 градусов, — рассказал Тишковец, отметив, что вторник окажется самым погожим днем грядущей недели.

Если в ночь на среду осадков еще не будет, и столбики термометров доползут до отметки +7…+ 12, то в дневные часы облаков прибавится за счет влияния циклонической деятельности.

Уже вечером кое-где могут брызнуть короткие дожди, усилится северная тяга ветров, которая обеспечит приток более свежих воздушных масс, температура понизится до многолетней нормы середины апреля + 13 +18 градусов, — уточнил эксперт.

В четверг неустойчивая погода сохранится. Местами выпадут короткие дожди, ночью + 5…+10, днем +12…+17 градусов. Северный ветер сохраняется, но ближе к выходным «циклоническая хватка будет постепенно ослабевать».

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К концу рабочей недели осадки примут очень локальный, малозначительный характер и по ночам будет в среднем + 6…+11, а днем +13…+18, что идеально соответствует многолетним климатическим показателям апреля, заверил собеседник.

источник: РИА Новости Крым 

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