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В Крыму появилась ещё одна украиноязычная газета. Издатели говорят - это важно
иллюстрация: coparmex.org.m

В Крыму появилась ещё одна украиноязычная газета. Издатели говорят — это важно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:03 13.08.2020

Первый номер украиноязычной газеты, в которой будут публиковать сообщения о жизни крымских украинцев, издали в четверг информационным агентством «Крым сегодня». Это третье на полуострове СМИ на украинском языке, говорится в распространенном в сообщении Мининформа РК.

«Кримський вісник» — это уже третье издание информационного агентства «Крым сегодня». Напомню, что под нашим руководством работает информационный интернет-портал «Переяславська рада 2.0» и выпускается ежеквартальный журнал «Крим сьогодні». Все эти проекты очень важны для Крыма, они уникальны и не имеют аналогов в Российской Федерации. Команда информационного агентства «Крым сегодня» приложила максимальные усилия, чтобы выбрать самые интересные и актуальные идеи для будущего издания среди материалов, которые направили для нас члены «Украинской общины Крыма», — цитирует ТАСС председателя общины, главного редактора информагентства Анастасию Гридчину.

Издание, в котором восемь полос, будет выходить ежеквартально.

В Крыму появилась ещё одна украиноязычная газета. Издатели говорят - это важно

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