Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | В Крыму появился еще один новый автобусный пригородный маршрут: «Симферополь — Новозбурьевка»

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Крыму появился еще один новый автобусный пригородный маршрут: «Симферополь - Новозбурьевка»
Фото: минтранс РК

В Крыму появился еще один новый автобусный пригородный маршрут: «Симферополь — Новозбурьевка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:28 04.09.2021

В рамках программы по обновлению общественного транспорта в Крыму состоялся запуск автобусов по пригородному маршруту «Симферополь — Новозбурьевка».

Автобусы имеют пассажировместимость более 80 человек и работают на экологически чистом газомоторном топливе, оборудованы системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, кондиционером, предназначены для перевозки маломобильных пассажиров, — рассказал заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко. 

Как уточнили в республиканском минтрансе, на данный момент движение автобуса по этому направлению осуществляется в тестовом режиме.

Руководство ГУП РК «Крымтроллейбус» принимает во внимание предложения и пожелания жителей села Новозбурьевка в составлении расписания движения, в случае необходимости количество рейсов будет скорректировано на основании обращений граждан. Сейчас проходит изучение пассажиропотока на новом автобусном пригородном маршруте.

Ранее автобусы «Крымтроллейбуса» вышли на линию «Симферополь (Автостанция «Западная») – Лекарственное».

В Крыму появился еще один новый автобусный пригородный маршрут: «Симферополь - Новозбурьевка»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.