В Крыму появился еще один новый автобусный пригородный маршрут: «Симферополь — Новозбурьевка»

В рамках программы по обновлению общественного транспорта в Крыму состоялся запуск автобусов по пригородному маршруту «Симферополь — Новозбурьевка».

Автобусы имеют пассажировместимость более 80 человек и работают на экологически чистом газомоторном топливе, оборудованы системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, кондиционером, предназначены для перевозки маломобильных пассажиров, — рассказал заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.

Как уточнили в республиканском минтрансе, на данный момент движение автобуса по этому направлению осуществляется в тестовом режиме.

Руководство ГУП РК «Крымтроллейбус» принимает во внимание предложения и пожелания жителей села Новозбурьевка в составлении расписания движения, в случае необходимости количество рейсов будет скорректировано на основании обращений граждан. Сейчас проходит изучение пассажиропотока на новом автобусном пригородном маршруте.

Ранее автобусы «Крымтроллейбуса» вышли на линию «Симферополь (Автостанция «Западная») – Лекарственное».