В Крыму пока не планируют требовать отрицательные ПЦР-тесты при заселения в отели

Но справка понадобится.

В Крыму не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы, сообщил в интервью «Известиям» министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Внедрять дополнительные ограничения на данный момент не планируется. Но в санаториях при заселении… необходимо предъявлять справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Для гостиниц и пансионатов дополнительные справки, сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты не нужны, — сказал Волченко.

Министр при этом добавил, что «каждое средство размещения имеет право вводить свои требования«.