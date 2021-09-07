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«Верево Сити»
В Крыму пока не планируют требовать отрицательные ПЦР-тесты при заселения в отели
Фото: Hans, pixabay.com

В Крыму пока не планируют требовать отрицательные ПЦР-тесты при заселения в отели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:16 07.09.2021

Но справка понадобится.

В Крыму не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы, сообщил в интервью «Известиям» министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Внедрять дополнительные ограничения на данный момент не планируется. Но в санаториях при заселении… необходимо предъявлять справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Для гостиниц и пансионатов дополнительные справки, сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты не нужны, — сказал Волченко.

Министр при этом добавил, что «каждое средство размещения имеет право вводить свои требования«.

В Крыму пока не планируют требовать отрицательные ПЦР-тесты при заселения в отели

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