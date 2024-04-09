В Крыму полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения.

О полете в космос мечтают 40% крымчан. Мужчины — значительно чаще женщин (44 и 35% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем чаще они хотят полететь к звездам: 28% среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц и 49% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей. Но больше всего желающих стать космонавтом — среди молодежи до 24 лет (58%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всех о полете в космос мечтают системные администраторы (55%), программисты (48%), инженерно-технические работники (46%) — в этих сферах деятельности традиционно больше мужчин. Меньше всего желающих рисковать — среди представителей типично женских профессий: медицинских сестер (19%), главных бухгалтеров и эйчаров (по 20%).

Время проведения: 8 марта — 4 апреля 2024 года