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В Крыму полицейский «наехал» на индивидуального предпринимателя
Фото: Следком

В Крыму полицейский «наехал» на индивидуального предпринимателя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:30 21.05.2021

В Крыму заключен под стражу сотрудник подразделения экономической безопасности МВД заключен под стражу. Полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ).

Красногвардейским межрайонным следственным отделом установлено, что оперативник по просьбе знакомой вместе с двумя коллегами, не осведомленными о противозаконных намерениях, прибыли на территорию производственной базы в Первомайском районе, чтобы взять расписку о возврате 800 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя. Там сотрудник полиции, высказывая требования, избил мужчину, затем на автомобиле вывез на территорию Симферопольского района, где под угрозами применения насилия заставил под диктовку написать расписку о возврате денег. После совершения противоправных деяний в отношении мужчины сотрудники полиции вернули мужчину на базу, — сообщили в Следственном комитете.

Накануне старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Симферополю был задержан, ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК РФ. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также круг иных причастных к нему лиц. Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям двух сотрудников полиции, которые принимали участие в противоправных деяниях. Расследование уголовного дела продолжается.

В Крыму полицейский «наехал» на индивидуального предпринимателя

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