В Крыму полицейский вывел из горящего дома пенсионерку и ее пятилетнего внука

В Крыму сотрудник отдела МВД по Красногвардейскому району, старший сержант полиции Вадим Чеканов помог выбраться из горящего дома пожилой женщине и ее внуку.

В вечернее время Вадим Чеканов вместе с супругой гулял по улице Ленина в селе Марьяновка. Проходя мимо одного из жилых домов, они услышали крики и увидели дым. Языки пламени вырывались из окна четвертого этажа. Полицейский без промедления поспешил на помощь жильцам, — рассказали в МВД.

Пожилая женщина смогла выбраться из охваченной пламенем квартиры вместе с пятилетним внуком на лестничную площадку. Однако из-за сильного задымления у них не получилось самостоятельно найти выход. А когда сотрудник полиции обнаружил потерпевших, те уже начали задыхаться от едкого дыма.

Полицейский вывел бабушку с мальчиком на улицу. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает. Прибывшие на место сотрудники МЧС России локализовали очаг возгорания, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.