В Крыму полицейского подозревают в «нехорошем». Идёт проверка

Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД России в Крыму совместно с сотрудниками УФСБ России по РК и г. Севастополю выявлен факт противоправной деятельности со стороны оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов полиции Симферополя.

По предварительным данным, полицейский вымогал и получил денежные средства от гражданина за непривлечение его к ответственности. Материалы проверки будут переданы в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю. По данному факту МВД по Республике Крым назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника и будет привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в преcc-службе МВД России в Крыму.