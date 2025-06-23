В Крыму полицейские задержали очередных несовершеннолетних курьеров мошенников

Обманутые пожилые женщины 82-х и 83-х лет из Джанкойского района обратились в полицию с разницей в несколько дней: им по телефону сообщили о дорожных авариях с участием внучек, которым срочно понадобились деньги на лечение. Подоспевшим курьерам растерянные пенсионерки передали в общей сложности 650 тысяч рублей. Пособниками мошенников оказались школьники 15 и 16 лет, которые решили подработать во время летних каникул. Получая указания от кураторов в мессенджере Телеграм, они приезжали на указанные адреса, забирали наличные и переводили их на счета мошенников. 16-летняя жительница Джанкойского района, получив от старушки 200 тысяч рублей, успела зачислить деньги через банкомат на счет мошенников, оставив себе «зарплату» в пять тысяч рублей. Её 15-летний «коллега» из Симферополя «работал» за ту же сумму, получив от пенсионерки 450 тысяч рублей для передачи своему куратору, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» по двум фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.159 УК РФ.

Поскольку уголовная ответственность за данный вид преступления наступает с 16 лет, девушке-курьеру будет предъявлено обвинение. Кроме того, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней административное наказание понесут ее родители.

За 15-летнего куратора перед законом будут отвечать его родители: на них составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.

Административные материалы будут направлены в комиссии по делам несовершеннолетних.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым