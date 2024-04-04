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В у полиция перекрыла канал межрегиональной поставки наркотиков

В Крыму полиция перекрыла канал межрегиональной поставки наркотиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:21 04.04.2024

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК, совместно с сотрудниками Отдельной роты ДПС ОМВД России по Ленинскому району задержали 51-летнего жителя одного из субъектов Российской Федерации. Автотранспортное средство предполагаемого злоумышленника полиция остановила при въезде в одно из сел района.

При обследовании автомобиля под задним пассажирским сидением в полимерных пакетах полицейские обнаружили растительное вещество серо-зеленого цвета, которое по результатам исследования признано наркотическим средством – каннабис (марихуаной), общим весом более 1 килограмма, — сообщили в МВД по РК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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