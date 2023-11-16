В Крыму полиция перекрыла канал поставки крупной партии каннабиса

В Крыму пресечено особо тяжкое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

При осмотре по месту жительства 41-летнего феодосийца сотрудниками полиции обнаружено и изъято запрещенное вещество, которое согласно заключению экспертизы, является наркотическим средством растительного происхождения каннабис (марихуана), общей массой 3,6 кг. Также оперативниками обнаружены и изъяты весы, упаковочный материал и вакуумный упаковщик. Благодаря принятым сотрудниками полиции мерам удалось избежать попадания в незаконный оборот более 7,3 тысяч доз наркотического средства, — говорится в сообщении.

Следственным отделом ОМВД по Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.