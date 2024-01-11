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В у полиция пресекла сбыт более полукилограмма наркотиков

В Крыму полиция пресекла сбыт более полукилограмма наркотиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:13 11.01.2024

В Крыму полиция задержали по месту проживания в арендованной квартире в Ялте 35-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Во время обследования жилища злоумышленника стражи правопорядка обнаружили под его кроватью и изъяли 294 свёртка с неизвестным веществом. Согласно заключению эксперта, содержимым являются наркотики амфетамин весом свыше 533 граммов и марихуана массой более 38 граммов.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что намеревался сбыть запрещённые вещества бесконтактным способом через тайники-закладки на территории г. Ялты и Севастополя. В отношении подозреваемого следствием УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, — сообщили в МВД по РК.

Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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