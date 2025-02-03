В Крыму полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Металл»

В целях предупреждения и пресечения противоправных действий, связанных со сбором, скупкой, переработкой и реализацией лома и отходов черных, цветных металлов и их сплавов, а также организации проведения проверок пунктов и баз приема металлолома с 3 по 7 февраля и с 10 по 14 февраля текущего года на территории Республики Крым проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Металл».
Если вам известна информации о фактах, связанных с незаконным оборотом лома черного и цветного металла на пунктах их приема, нелегально функционирующих пунктах приема металлолома, просим сообщать по телефону 102. Конфиденциальность гарантируем!
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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