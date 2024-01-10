В Крыму полиция задержала «курьера» мошенников, похитивших почти 1 млн. рублей у пенсионерок

В Крыму в полицию с сообщением о мошенничествах обратились три пожилые жительницы Симферополя в возрасте от 79 до 88 лет. Полицейские выяснили, что все заявительницы стали жертвами аферистов, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Неустановленные злоумышленники, представившись по телефону сотрудниками правоохранительных органов, убедили пенсионерок передать курьеру в общей сумме 980 тысяч рублей под предлогом непривлечения к ответственности их родственников, якобы ставших виновниками аварий, или же оплаты лечения пострадавшим. Сотрудники полиции установили, что ко всем потерпевшим за деньгами приходил один и тот же мужчина – ранее не судимый 32-летний житель Ленинского района города Керчи. В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики УУР МВД по Республике Крым совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю задержали посыльного телефонных мошенников, – сообщили в МВД по РК.

Участник схемы обмана граждан признался, что предложение о такой работе нашёл в одном из мессенджеров, через который в дальнейшем и получал адреса потерпевших. Похищенные деньги он перевёл на счета, указанные нанимателем, оставив себе 10% от каждой суммы.

Следственным управлением УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.

Полиция просит всех, кто пострадал от противоправных действий фигуранта, обратиться в УМВД России по г. Симферополю по адресу: г. Симферополь, бульвар Франко, 44. Или сообщить по телефону: +7 (3652) 773-110 или 102.