В Крыму полночи искали пропавшую семилетнюю девочку. Все кончилось хорошо

В Крыму, в ночь на 12 февраля в окрестностях одного из сел Бахчисарайского района развернулась масштабная поисковая операция. Спасатели, следователи, полиция и волонтеры искали пропавшую семилетнюю девочку.

После обеда 11 февраля ребенок ушел со двора частного домовладения, где она играла. Родственники и соседи предприняли самостоятельные поиски, а когда стемнело – обратились в правоохранительные органы.

На место происшествия незамедлительно выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев, руководство и сотрудники управления криминалистики, следственного отдела по Бахчисарайскому району. На территории была развернута поисковая операция силами сотрудников органов МВД, МЧС, волонтеров и местных жителей. Вскоре ребенок был найден в нескольких километрах от дома живым и невредимым. Установлено, что девочка, играя со своей собакой, ушла далеко от дома, а в темное время суток побоялась возвращаться, — рассказали подробности истории в Следкоме.

Бабушка и родственники малышки от всего сердца поблагодарили всех сотрудников оперативных служб, правоохранительных органов и добровольцев за их труд, неравнодушие и помощь.

В настоящее время по поручению Владимира Терентьева организовано взаимодействие территориального следственного подразделения с правоохранительными и надзорными органами, соцслужбами с целью оказания помощи и поддержки семье, в том числе – с участием опытных психологов, — уточнили в Следкоме.

Фот: Следком.

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