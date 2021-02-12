Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму полночи искали пропавшую семилетнюю девочку. Все кончилось хорошо

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму полночи искали пропавшую семилетнюю девочку. Все кончилось хорошо

В Крыму полночи искали пропавшую семилетнюю девочку. Все кончилось хорошо

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:51 12.02.2021

В Крыму, в ночь на 12 февраля в окрестностях одного из сел Бахчисарайского района развернулась масштабная поисковая операция. Спасатели, следователи, полиция и волонтеры искали пропавшую семилетнюю девочку.

После обеда 11 февраля ребенок ушел со двора частного домовладения, где она играла. Родственники и соседи предприняли самостоятельные поиски, а когда стемнело – обратились в правоохранительные органы.

На место происшествия незамедлительно выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор юстиции Владимир Терентьев, руководство и сотрудники управления криминалистики, следственного отдела по Бахчисарайскому району. На территории была развернута поисковая операция силами сотрудников органов МВД, МЧС, волонтеров и местных жителей. Вскоре ребенок был найден в нескольких километрах от дома живым и невредимым. Установлено, что девочка, играя со своей собакой, ушла далеко от дома, а в темное время суток побоялась возвращаться, — рассказали подробности истории в Следкоме.

В Крыму полночи искали пропавшую семилетнюю девочку. Все кончилось хорошо

Бабушка и родственники малышки от всего сердца поблагодарили всех сотрудников оперативных служб, правоохранительных органов и добровольцев за их труд, неравнодушие и помощь.

В настоящее время по поручению Владимира Терентьева организовано взаимодействие территориального следственного подразделения с правоохранительными и надзорными органами, соцслужбами с целью оказания помощи и поддержки семье, в том числе – с участием опытных психологов, — уточнили в Следкоме.

В Крыму полночи искали пропавшую семилетнюю девочку. Все кончилось хорошо

Фот: Следком.

В Крыму полночи искали пропавшую семилетнюю девочку. Все кончилось хорошо

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.