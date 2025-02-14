В Крыму получено 99,9 % всходов озимых зерновых и технических культур

В Республике Крым получено 99,9 % всходов озимых зерновых и технических культур на общей посевной площади свыше 543 тыс. гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
При этом площадь сева озимых зерновых культур составила свыше 505 тыс. га, а технических – почти 36 тыс. га.
По информации Сергея Аксёнова, прогнозная площадь сева ранних яровых культур под урожай 2025 года составляет почти 187 тыс. га.
Из них более 106 тыс. гектаров отведено под посев ранних технических культур, почти 75 тыс. гектаров – под зерно и зернобобовые, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Согласно прогнозным данным, общая посевная площадь под урожай 2025 года в республике составляет порядка 810 тыс. га.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: сельское хозяйство крыма