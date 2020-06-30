В Крыму получили выплаты первые предприниматели, пострадавшие от коронавируса

Индивидуальные предприниматели и юридические лица Крыма получат господдержку* на общую сумму в размере 3,8 млрд рублей. Первые предприниматели, пострадавшие от коронавируса, выплаты уже получили.

Сегодня поступили первые выплаты пострадавшим от коронавируса тем, кто вошел в перечень пострадавших отраслей и тем, кто не смог получить субсидию за счет федеральных средств. На эту помощь могут рассчитывать примерно 35 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Крыма. Выплата носит заявительный характер. Предприниматели могут подать заявку в Федеральную налоговую службу по месту регистрации плательщика в бумажном виде, либо через личный кабинет налогоплательщика. После этого будут составлены реестры на выплаты, и через РНКБ (ПАО) средства будут доведены до заявителей. Налоговая служба проверяет, чтобы сохранилось 90% численности работников, и организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства. Это долгожданное событие для наших крымских предпринимателей, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирину Кивико.

Для получения поддержки необходимо выполнить следующие условия:

1) Регистрация, постановка на учет в налоговом органе и осуществление деятельности на территории Республики Крым до 1 января 2020 года.

2) Основной вид деятельности получателя относится к наиболее пострадавшим в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным Советом министров Республики Крым — https://rk.gov.ru/ru/document/show/22254

3) Получатель на момент подачи заявки не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства.

4) Сохранение количества работников получателя на уровне не менее 90 процентов к количеству работников в марте 2020 года.

5) Получатель не является получателем субсидии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 576 — http://government.ru/docs/39582/

6) Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц превышает 50%.

7) Получатель обязуется не ликвидироваться до 1 января 2021 года.

8) Получатель меры поддержки обязуется уплатить налог на доходы физических лиц за период, в течение которого предоставляется субсидия, не менее 13% от суммы полученной меры поддержки.

Заявки на получение меры поддержки принимаются налоговым органом по месту регистрации организации или индивидуального предпринимателя.

Прием заявок начался с 29 июня 2020 года.

В случае, если в заявлении допущены ошибки или были представлены неполная информация, получатель меры поддержки может подать повторно заявку.

Список предприятий – получателей мер поддержки и перечень отклоненных заявок будет размещен на сайте Минэкономразвития Республики Крым. В перечне отклоненных заявок указывается ИНН получателя меры поддержки, его наименование/ФИО индивидуального предпринимателя и основания, по которым соответствующая заявка отклонена

Напомним, эти деньги можно потратить на любые расходы, включая оплату труда работников. Размер субсидии рассчитывается так: количество работников в марте умножается на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии для него будет равен 12 130 рублей в месяц.

Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление в налоговый орган в любой удобной форме. Посредством Интернет – через личный кабинет налогоплательщика ( для юрлиц ) или личный кабинет индивидуального предпринимателя на сайте ФНС. Также можно отправить заявление в налоговый орган почтой.

*Согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от 26 июня 2020 года № 366 «О вопросах реализации Закона Республики Крым от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020 «О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» выплаты за апрель-май в размере МРОТ (12 130 рублей) получат организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющим наёмных работников.