В Крыму поменяют подрядчика ремонта Лесного шоссе в Евпатории и Аллеи Дружбы в Заозерном

Заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов заявил о расторжении договора с подрядчиком, выполнявшим ряд ремонтов дорог в Евпатории.

Остался крайне недоволен дорогой. Отрицательная работа подрядчика. Сегодня было принято решение по дорогам – это Лесное шоссе в Евпатории, Аллея дружбы в поселке Заозерное – расторгнуть контракт и в рамках единого поставщика поставить более мощную, более надёжную компанию, дабы в этом году закончить основной объём работ по данным дорогам, – сказал Кабанов.

По словам крымского вице-премьера, за последние четыре месяца подрядчик ничего не сделал на объектах, «хотя неоднократно давал публичные и письменные обязательства».

Уже веры ему нет, поэтому было принято решение сегодня с ним расторгнуть госконтракт, – заключил Кабанов.

Напомним, в феврале 2020 года по данному объекту, который включает в себя несколько дорог, уже менялся подрядчик. В мае компания «Крымдорстрой» была выбрана подрядчиком по ремонту улицы Аллея Дружбы в Заозёрном и трёх шоссе в Евпатории, среди которых и Лесное.

Фото и материалы: ИА «Крыминформ», сайт муниципального образования Городской округ Евпатория my-evp.ru.