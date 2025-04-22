В Крыму помогают ветеранам спецоперации. Как?

Поток вопросов и проблем, к счастью для нас и военнослужащих, подошел к минимуму. В установленные сроки все предоставляются документы, выплаты военнослужащим начисляются без проблем. Бывают, конечно, ошибки из-за программ электронных или это человеческий фактор, но в единичных случаях, и в кратчайшие сроки они устраняются, – рассказал Комбаров.

По словам Комбарова, число проблем, за помощью в решении которых в Союз обращаются ветераны специальной военной операции и их родственники, сегодня стало намного меньше, чем ранее.

Что решается в ручном режиме

Некоторые вопросы все же приходится решать в ручном режиме и сегодня, отметил он. Так, например, впервые в Союз ветеранов СВО в Крыму от семьи бойца поступила просьба помочь с пролонгированием справки для начисления пособия на детей.

Выяснилось, что предыдущей документ, в 2024 году, выдавала воинская часть – с живой печатью, но теперь это сделать затруднительно. Союз обратился в финансовый расчетный пункт в Севастополе, но и там документ пришлось заказывать дважды, пока все нюансы не были согласованы с социальной службой.

У социальных служб электронная подпись не принимается, считается недействительной, так как проверить, что она не распечатана на частном принтере, они не могут, требуют оригиналы печатей и подписей. В ФРП сейчас готовят официальное письмо, где будут прописаны реквизиты справки, будет электронная подпись, но где они поставят уже свою живую печать, тем самым подтверждая действительность справки. Такая как бы справка в справке, – поделился Комбаров.

По его словам, сейчас Союз ветеранов СВО разбирается с этим случаем, чтобы исключить возможность повторения проблемы с другими семьями бойцов.

Каждая возникающая проблема, не обязательно связанная с Министерством обороны и военнослужащими, но и в гражданской жизни, требует поправок, дополнительного принятия мер. Мы направили запросы в социальные службы, чтобы уточнить информацию, как можно упростить данную процедуру, – сказал Комбаров.

Он напомнил, что еще год назад семьям бойцов, находящихся в зоне СВО, крайне трудно было получить справку формы №5 («Участник специальной военной операции»), чтобы воспользоваться льготами, но проблема была кардинально решена, и теперь заказать документ можно на сайте Госуслуг и переслать в электронном виде, подчеркнул он.

Некоторые проблемы, связанные опять-таки с необходимостью сократить бюрократию, удается решить благодаря помощи лично главы республики Сергея Аксенова и председателя Госсовета Владимира Константинова, сказал Комбаров.