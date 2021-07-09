В Крыму помогут малому и среднему бизнесу

Генеральный директор Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич и Глава РК Сергей Аксёнов подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в Крыму. Документ предполагает расширить охват предпринимателей и самозанятых мерами поддержки.

В рамках соглашения планируется расширение охвата предпринимателей и самозанятых мерами поддержки в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, в том числе за счет взаимодействия в части совершенствования системы мер поддержки, а также развития новых направлений помощи. Также соглашение направлено на цифровизацию инструментов поддержки МСП, развитие инструментов профилактики нарушений прав предпринимателей, — говорится в сообщении пресс-службы Корпорации.

Стороны также планируют сотрудничать, развивая международную деятельность МСП, в том числе содействовать встраиванию в цепочки поставок иностранных компаний, проведению оценки «зрелости» для выявления потенциальных экспортеров.

В свою очередь, Сергей Аксёнов отметил, что малый и средний бизнес – одна из ключевых сфер экономики Крыма.

Поэтому мы заинтересованы в продолжении и расширении сотрудничества с Корпорацией МСП по самым разным направлениям. Уже реализованы важные проекты, в том числе в плане создания инфраструктуры поддержки бизнеса, — сказал Глава РК.

По словам Сергея Аксёнова, подписание соглашения выводит сотрудничество между органами власти Республики Крым и Корпорацией МСП на качественно новый уровень.

Целью соглашения, прежде всего, является развитие инструментов финансовой поддержки бизнеса, наших предпринимателей и обмен лучшими практиками. Благодарю Александра Игоревича, выдвинувшего ряд предложений по интеграции в республиканскую бизнес-среду, которые уже работают в других субъектах России. Уверен, подписание подобного соглашения расширит возможности наших предпринимателей, — уточнил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что в ближайшее время состоится встреча с представителями банков, в ходе которой будет дана оценка времени и качеству оформления необходимых документов, а также будет рассмотрен вопрос наличия избыточных требований к клиентам по сравнению с другими регионами нашей страны с целью повышения доступности кредитных ресурсов на территории полуострова.

На сегодняшний день малые и средние компании Крыма в рамках национальной гарантийной системы смогли привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в сумме более 10,1 млрд. рублей по процентным ставкам на 1-3 п. п. ниже по сравнению с рыночными условиями. Число получателей финансовой поддержки в 2021 году увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, объем финансовой поддержки вырос до 872 млн. рублей (на 21,5%).

Фото: пресс-служба Главы РК.