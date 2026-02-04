Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму пониженные налоговые ставки будут действовать и в 2026 году
Новости Республики
В Крыму пониженные налоговые ставки будут действовать и в 2026 году
фото: © РИА Новости . Нина Зотина

В Крыму пониженные налоговые ставки будут действовать и в 2026 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:36 04.02.2026

Поправки в закон об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, на 2026 год принял Госсовет Крыма. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

Законопроект был внесен еще осенью 25-го года, но после изменений в налоговый кодекс он был приостановлен, потому что в прежней редакции принят быть не мог. Как только появилось постановление правительства, появилась доработанная версия законопроекта, который позволил Республике Крым распространить это право с 1 января 26-го года на весь период. Мы утвердили его в конце прошлой недели, а вчера он был опубликован на официальном портале, но распространяется с 1 января 26-го года, – добавила она.

Ольга Виноградова отметила, что, сейчас в Крыму насчитывается больше 89 тысяч предпринимателей и предприятий. Минимальную ставку 1% и 5% имеет социальный бизнес и группа IT-сектора. В целом ставка на упрощенную систему налогообложения налоговым кодексом регламентируется 6% и 15%. В республике она составляет 4%, уточнила эксперт.

Благодаря пониженным ставкам наши предприниматели смогли эффективно оставить и использовать у себя на развитие предприятий 7,5 миллиардов рублей. Это очень большая сумма, даже если мы ее соотносим с доходами крымского бюджета, – сказала она.

Ольга Виноградова отметила, что в 2020 году по упрощенной системе налогообложения в Крыму работали 17 тысяч юридических лиц и 48 тысяч индивидуальных предпринимателей, а в 2025 году – уже почти 20 тысяч юрлиц и почти 60 тысяч ИП.

Мы видим, что происходит плавный, постоянный рост. И возможность нашим предпринимателям и в 26-м году сохранить пониженную ставку упрощенной системы налогообложения в первую очередь принимается для того, чтобы бизнес мог сохранить свои возможности по рабочим местам, и по развитию, – заключила она.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.