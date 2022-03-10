В Крыму поощрят лучших работников сельских учреждений культуры

По словам министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной, в целях государственной поддержки работников сельских учреждений сферы культуры предусмотрена выплата 16 денежных поощрений в размере 51 тысячи рублей каждое.

Выплаты лучшим специалистам нашей сферы, работающим в селах, предусмотрены национальным проектом «Культура». Победителями конкурсного отбора признаны сотрудники сельских учреждений, которые в своей работе успешно применяют современные форматы, разрабатывают и внедряют новые методики досуговой деятельности, а также проявляют высокое профессиональное мастерство. Для нас приоритетной задачей является повышение уровня и качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с обеспечением культурной жизни для населения. Данная форма материального поощрения направлена на стимулирование специалистов, которые являются настоящими подвижниками, преданными своему делу, — цитирует пресс-служба Татьяну Манежину.