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В Крыму пополняются запасы воды
фото: РИА Новости Крым

В Крыму пополняются запасы воды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:36 11.04.2025

Апрельский снег в Крыму поможет пополнить запасы воды на полуострове. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая:

В Крыму в апреле идет снег — пусть идет, он нам очень нужен, осадки нам нужны. В горах прошли сильные смешанные осадки — 18 миллиметров, в Бахчисарайском районе тоже – и это замечательно. 

Кроме того, по информации Крымского гидрометцентра, в субботу, 12 апреля, также пройдут дожди, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки.

Ранее синоптики сообщали, что южный циклон обусловит в Крыму холодную и ненастную погоду – с дождями и мокрым снегом.

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В марте глава республики Сергей Аксенов заявлял, что дефицит воды Крыму не грозит, поскольку общего объема накопленного в водохранилищах ресурса достаточно минимум на полгода даже если осадков за это время не будет.

Ранее завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ, доктор технических наук Илья Николенко сообщил, что в Крыму водохранилища естественного стока по итогам марта наполнены менее чем наполовину и полуостров приближается к вододефицитному периоду.

источник: РИА Новости Крым 

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