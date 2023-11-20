В Крыму – порывистый ветер. Аварийные бригады энергетиков продолжают устранять последствия стихии

Аварийные бригады «Крымэнерго» продолжают устранять последствия стихии и ведут восстановительные работы на энергообъектах в населенных пунктах региона, где шквалистый ветер с порывами до 35 м/с стал причиной массовых аварийных отключений в Крыму.

20 ноября 2023 года в связи с перемещением атмосферного фронта и сохранением сложных метеорологических условий продолжают фиксироваться нарушения в электросетях в Черноморском, Первомайском, Симферопольском, Красногвардейском районах. По состоянию на 14:00 остаются отключенными 10 линий 6-10 кВ, обесточено около 6,8 тыс. потребителей, — сообщили в крымском правительстве.

В ликвидации последствий непогоды в настоящее время задействованы 154 бригады в составе 474 человек и 168 единиц техники, в том числе специальной. ГУП РК «Крымэнерго» передислоцировало сотрудников из разных территориальных подразделений для работы на повреждённых сетевых объектах.

В случае необходимости применяются передвижные дизель-генераторные установки для обеспечения резервного энергоснабжения. Работы будут продолжаться в непрерывном режиме до полного восстановления подачи электроэнергии абонентам, — уточнили в министерстве топлива и энергетики РК.