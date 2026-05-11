В Крыму посевные площади выросли на 20 процентов

В Крыму на 20 процентов выросли посевные площади за 11 лет. Так, площади под зерновыми культурами возросли на 17%, а под техническими — на 38,1%, в том числе под эфиромасличными культурами — более чем в четыре раза, — сообщила Балдина.

Благодаря финансированию государства в 1,6 раза увеличены площади под плодово-ягодными насаждениями, которые достигли уже 17 тысяч гектаров, а площади под виноградниками стали больше на 28,3%, достигнув 23,5 тысячи гектаров, добавила она.

В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га.

На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей. По словам главы региона Сергея Аксенова, в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Как сообщал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, за двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей.

