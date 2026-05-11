Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму посевные площади выросли на 20 процентов
Новости Республики
В Крыму посевные площади выросли на 20 процентов
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму посевные площади выросли на 20 процентов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:17 11.05.2026

В Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.

В Крыму на 20 процентов выросли посевные площади за 11 лет. Так, площади под зерновыми культурами возросли на 17%, а под техническими — на 38,1%, в том числе под эфиромасличными культурами — более чем в четыре раза, — сообщила Балдина.

Благодаря финансированию государства в 1,6 раза увеличены площади под плодово-ягодными насаждениями, которые достигли уже 17 тысяч гектаров, а площади под виноградниками стали больше на 28,3%, достигнув 23,5 тысячи гектаров, добавила она.

Узнайте больше:  Ушёл в отставку глава администрации Керчи

В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га.

На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей. По словам главы региона Сергея Аксенова, в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Как сообщал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, за двенадцать лет объем частных инвестиций в сельскохозяйственные проекты в Крыму составил 57 миллиардов рублей.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 9

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.